São Paulo perde do Coritiba em casa e volta à zona de rebaixamento

Com este resultado, o Coritiba volta a vencer após quatro derrotas seguidas, chega aos 22 pontos, deixa a zona de rebaixamento e sobe para 12º no Campeonato Brasileiro.

Dez minutos depois, Filigrana ampliou o placar para o time paranaense. Aos 43 do segundo tempo, Denílson chegou a diminuir a vantagem do Coritiba, mas já era tarde demais.

O São Paulo até teve um bom primeiro tempo e criou boas chances com Cueva e Marcinho, mas o Coritiba abriu o placar aos 12 minutos, com Carleto, em cobrança de pênalti sofrido por Rildo e cometido por Bruno.

Mesmo com o Morumbi lotado (mais de 53.600 pessoas), o clube paulista, que vinha de duas vitórias e um empate e mostrava sinais de evolução, perdeu em casa para o Coritiba na noite desta quinta-feira por 2 a 1, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durou pouco a fase do São Paulo fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

You May Also Like