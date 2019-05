São Paulo sai atrás, pressiona e arranca empate contra o Flamengo no Morumbi

Por: Gazeta Esportiva (Foto: Divulgação) – O São Paulo sofreu, mas conseguiu sair de campo com o empate em 1 a 1 contra o Flamengo neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Recebento o Rubro-Negro no estádio do Morumbi, a equipe comandada pelo técnico Cuca começou a partida de forma bastante intensa, por pouco não abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, mas sofreu o gol logo na sequência e teve de passar todo o duelo atrás do placar. Entretanto, de tanto insistir, o Tricolor teve seu esforço recompensado com Tchê Tchê, herói dos donos da casa, que agora somam sete pontos na tabela.

O São Paulo começou a partida de forma avassaladora. Pressionando o Flamengo em seu campo de defesa e imprimindo um ritmo bastante intenso, o Tricolor por pouco não abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, quando Pato tocou para Reinaldo de calcanhar, o lateral-esquerdo invadiu a área e tocou para Tchê Tchê, que finalizou de primeira, mas viu Trauco aparecer no meio do caminho para salvar o time carioca.

Apesar de sofrer grande pressão do Tricolor, o Flamengo respondeu rápido abrindo o placar aos sete minutos. Diego tocou para Berrío, que fez o pivô na entrada da área, tocou para Hugo Moura e apareceu para completar para o gol no segundo pau, jogando um balde de água fria na inflamada torcida são-paulina no Morumbi.

Daí em diante o São Paulo caiu de ritmo e só não sofreu o segundo gol porque o árbitro marcou impedimento do ataque do Flamengo aos 20 minutos, quando Dantas aproveitou cobrança de falta de Diego para carimbar o travessão de cabeça e, no rebote, Lincoln mandou para as redes.

Apesar de não retomar a intensidade dos primeiros minutos de jogo, o Tricolor por pouco não empatou a partida com Antony aos 25 minutos. Depois de jogada ensaiada malsucedida, o camisa 39 recebeu de Toró e, ao tentar cruzar, encobriu o goleiro César, mandando no travessão.

Segundo tempo

Já na etapa complementar o São Paulo armou uma verdadeira blitz no campo de ataque e tentou empatar a partida a qualquer custo. Logo aos nove minutos Hernanes experimentou de fora da área e forçou a defesa de César. Depois, aos 11, a defesa do Flamengo errou feio na saída de bola e entregou para Toró, que tentou resolver sozinho ao invés de esperar Antony e Hernanes passarem e acabou desperdiçando grande oportunidade.

O São Paulo seguiu pressionando o Flamengo e aos 23 minutos a torcida ficou com o grito de gol mais uma vez entalado na garganta. Em cruzamento de Reinaldo pela esquerda, Everton apareceu bem no primeiro pau e completou de primeira, mas a bola bateu em Thuler, rebateu no camisa 22 tricolor e foi para fora. Pouco depois, Tchê Tchê arriscou de fora da área, mandando no ângulo, mas o gol teimava em não sair.

Só que o espírito desse São Paulo comandado por Cuca é de não desistir nunca, e foi essa postura que fez com que a equipe, enfim, arrancasse o empate aos 37 minutos do segundo tempo, quando Hernanes cabeceou forte após cruzamento da esquerda, o goleiro César defendeu à queima-roupa e, no rebote, Tchê Tchê teve toda a tranquilidade do mundo para dominar, levar para o meio e bater forte, estufando as redes e garantindo o suado empate do Tricolor.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...