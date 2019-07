São Paulo sai na frente, cede empate e Palmeiras se mantém invencível no Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (foto: Fernando Dantas/Gazeta Press) – O São Paulo esteve próximo, mas não acabou com a invencibilidade de agora 33 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro neste sábado. Recebendo o Verdão no estádio do Morumbi pela 10ª rodada do torneio por pontos corridos, o time do técnico Cuca começou a partida de forma avassaladora, abrindo o placar com Pablo logo aos nove minutos, porém, caiu drasticamente de desempenho na etapa complementar e teve de se conformar com o empate em 1 a 1, graças ao gol de Dudu, que contou com um azar tremendo de Tiago Volpi.

Voltando aos gramados após mais de três meses por conta de uma cirurgia na região lombar, Pablo foi quem balançou as redes para o São Paulo no Choque-Rei e vinha muito bem na partida, até cair de mau jeito em uma disputa de bola, sentir o joelho e ser substituído no intervalo.

O Palmeiras, por sua vez, entrou em campo com uma equipe alternativa, abrindo mão da dupla de zaga e de volantes titulares. Ainda assim, a equipe de Luiz Felipe Scolari cresceu no segundo tempo e, apesar de ter contado com uma sorte um tanto quanto incomum, é verdade, conseguiu manter sua invencibilidade e, ao menos, somar um ponto em um jogo bastante difícil.

Sem qualquer outra competição para disputar, o São Paulo agora iniciará sua preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara a Chapecoense, novamente no Morumbi, no próximo dia 22 de julho. Já o Palmeiras volta o foco para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre.

O jogo – O São Paulo começou o Choque-Rei a todo vapor. Logo aos seis minutos de jogo, Pablo recebeu pela esquerda, fez jogada individual em cima de Edu Dracena e cruzou na área, onde Antony tentou completar para o fundo das redes, mas não chegou a tempo. Já no minuto seguinte, Tchê Tchê foi acionado por Pato nas costas da marcação, e, livre, dentro da área, bateu forte, porém, no meio do gol, facilitando o trabalho de Weverton.

As três semanas de intertemporada pareciam ter surtido efeito ao Tricolor, e o gol era apenas uma questão de tempo. Aos nove minutos, os donos da casa, enfim, tiveram sua larga superioridade na partida revertida no placar. Hernanes recebeu em profundidade pela direita, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Pablo, que finalizou de primeira, no canto oposto, sem chances para o goleiro palmeirense, abrindo o placar para o São Paulo no estádio do Morumbi.

Sem conseguir manter a impressionante intensidade dos primeiros minutos, o time de Cuca caiu de rendimento na segunda metade do primeiro tempo e viu o Palmeiras sair mais para o jogo. Aos 23 minutos, por pouco o Verdão não empatou com Gustavo Scarpa, que ficou com a sobra do cruzamento, dominou e bateu certeiro, forçando ótima defesa de Tiago Volpi, que espalmou para escanteio.

Tentando responder, o São Paulo voltou a assustar aos 29 minutos, quando Alexandre Pato dominou no peito no meio-campo, conduziu a bola até a entrada da área e resolveu experimentar, mas não pegou em cheio na bola, vendo Weverton fazer a defesa tranquilamente. Antes de as equipes irem para o intervalo, Antony ainda teve a chance derradeira do primeiro tempo, já nos acréscimos, mais precisamente aos 48 minutos, quando recebeu pela direita, levou para o meio e soltou o pé, mandando à esquerda do goleiro adversário.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi bom, o início da etapa complementar foi ainda melhor. Logo no primeiro minuto de jogo, Deyverson ficou com a sobra do cruzamento e, cara a cara com Tiago Volpi, viu o adversário defender seu chute à queima-roupa e evitar o empate. Já no minuto seguinte, o São Paulo respondeu com Raniel, que tabelou com Tchê Tchê e teve seu chute defendido por Weverton, com o pé direito. No rebote, Reinaldo soltou uma bomba, no ângulo, mas o goleiro palmeirense voou para fazer outra excelente defesa.

Com menos ímpeto que no primeiro tempo, o São Paulo voltou a assustar aos 14 minutos com Alexandre Pato, que recebeu pela esquerda, ajeitou para o meio e bateu colocado, buscando o canto oposto, mas novamente Weverton estava muito bem posicionado para fazer outra difícil intervenção.

Tiago Volpi, que vinha fazendo grande partida até então, apareceu novamente aos 23 minutos, quando teve de sair do gol para fechar o ângulo de Carlos Eduardo, que, embora impedido, ficou livre, aproveitando a sobra do arremate de Thiago Santos, de fora da área, para chutar para o gol. Mas, a sorte que estava a favor do goleiro são-paulino se virou contra ele três minutos depois. Em jogada individual, Dudu levou da direita para o meio e, ao bater, contou com o desvio de Reinaldo para ver a bola encobrir Volpi, bater na trave, rebater nas costas do goleiro tricolor e morrer no fundo das redes, empatando o clássico.

