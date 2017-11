São Paulo segura pressão do Vasco e consegue empate no Rio

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: divulgação) – O São Paulo marcou um golaço com Marcos Guilherme e conseguiu segurar a enorme pressão do Vasco no segundo tempo para, mesmo com o gol marcado por Caio Monteiro, segurar ao menos um empate na tarde deste domingo, em São Januário, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chega aos 45 pontos, ainda dois atrás da sonhada marca de 47, mas abre mais um em relação à zona de rebaixamento, perigo que parece cada vez mais passado. Em termos de Libertadores, porém, a missão fica mais difícil, já que o clube viu o Cruz-Maltino, concorrente direto para chegar ao G7, subir a 49, na oitava posição.

Na próxima rodada, os comandados de Dorival Júnior seguem na caminhada em busca da Libertadores diante do Grêmio, às 19h (de Brasília) da quarta-feira, na arena dos gaúchos. Por outro lado, Zé Ricardo e sua trupe seguem no Rio de Janeiro, local da partida contra o Atlético-MG, também na quarta, mas às 21h45 (de Brasília).

Golaço salva primeiro tempo

A etapa inicial da partida na capital fluminense pouco ofereceu em termos de lances criativos das duas equipes. Atrapalhados pelo forte sol que se apoderava do céu e causava temperaturas na casa dos 30ºC, os jogadores demoraram a se ambientar ao gramado e não conseguiram imprimir uma intensidade maior, mesmo os atletas do time da casa, empurrados pela boa presença da torcida nas arquibancadas de São Januário.

Pelo lado tricolor, Dorival Júnior apostou em um posicionamento centralizado de Maicosuel, deixando a marcação pelos lados a cargo de Petros, com Jucilei e Hernanes na missão de armar a equipe. Apesar da boa montagem defensiva do time, que não deu espaços para Nenê criar suas jogadas, os visitantes não conseguiram fazer com que a bola chegasse ao centroavante Lucas Pratto. Incansável, ele se dedicou muito a correr, mas pouco fez.

Os primeiros 45 minutos poderiam passar batido não fosse por uma falta na entrada da área de Rodrigo Caio em Rios, anotada apesar da reclamação do sã-paulino. Em sua especialidade, Nenê cobrou por cima da barreira e quase acertou o canto esquerdo de Sidão, mas mandou pela linha de fundo.

Pelo lado dos paulistas, no entanto, veio a verdadeira salvação. Jean tentou dominar bola no campo de defesa do Vasco e se atrapalhou todo. Ao tentar proteger, foi desarmado com facilidade por Marcos Guilherme, que conduziu por alguns metros até chutar forte, da entrada da área. A bola ainda foi tocada por Gabriel Félix, mas entrou no ângulo do goleiro vascaíno.

Vasco empata e Tricolor se segura

O segundo tempo mostrou um Vasco muito mais disposto a jogar do que o primeiro, com Evander no lugar de Gilberto no meio-campo, melhorando a qualidade do passe. Logo de cara, o jovem meio-campista se apresentou para cobrança de falta lateral e ouviu de Nenê: “Bate no gol”. Conselho prontamente atendido com um chute que passou rente à trave de Sidão, mas foi para fora.

Sem saída de jogo, o Tricolor ficou praticamente todo preso em sua defesa, sempre estourando a bola para o ataque e tentando anular as investidas dos cariocas. A dificuldade para atacar foi tamanha que Pratto só conseguiu ser notado ao cometer duas faltas na entrada da área (uma delas inexistente), sendo sacado logo na sequência para a entrada do descansado Gilberto, buscando ao menos uma saída em contragolpe.

A situação ficou pior, no entanto, aos 30 minutos, quando Rios dominou na meia-lua, girou e bateu. A bola desviou em Rodrigo Caio e ficou oferecida para Caio Monteiro, que deslocou Sidão e conseguiu o empate. Logo na sequência, Militão tentou fazer corte e acertou o peito de Henrique com a sola da chuteira. Cartão vermelho para o bom lateral são-paulino, que nem reclamou muito do lance.

Quando parecia que a pressão seria demais para o Tricolor aguentar, porém, Sidão apareceu bem, defendendo com segurança uma cabeçada de Paulão, na única grande oportunidade dos vascaínos, assegurando o empate em São Januário.

