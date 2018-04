São Paulo vacila e cede empate para o Fluminense no fim

(Foto: arquivo/assessoria)- O São Paulo desperdiçou, neste domingo, grande oportunidade de conquistar a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2018. Jogando no Maracanã, o Tricolor paulista abriu o placar no primeiro tempo, com gol chorado de Éder Militão, mas cedeu o empate aos 43 minutos da etapa final, quando Pedro deixou tudo igual, em duelo válido pela terceira rodada da competição.

Com o empate por 1 a 1, o time dirigido por Diego Aguirre segue parte intermediária da tabela, no sexto lugar, com cinco pontos, dois a menos que o líder Flamengo. Já o Fluminense, com quatro pontos, ficou na nona posição.

Na próxima rodada, o São Paulo voltará ao Morumbi para enfrentar o Atlético-MG, no sábado (5), às 19 horas (de Brasília). Um dia depois, às 16 horas, o Tricolor carioca buscará a reabilitação frente ao Vitória, em Salvador.

O Jogo – O Fluminense começou tentando propor as ações ofensivas, mas não conseguiu pressionar os visitantes, que apostavam nos contra-ataques. Em um deles, aos 17 minutos, após boa trama pela esquerda, Nenê recebeu de Liziero no meio e chutou cruzado. A bola, porém, saiu sem força pela linha de fundo.

Aos poucos, com trocas de passes rápidos, os paulistas foram impondo seu ritmo e abriram o placar aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Militão acertou a trave. No rebote, Diego Souza bateu de chapa e viu o goleiro Júlio César espalmar para o travessão. Na nova sobra, o zagueiro não perdoou e testou para a rede.

O gol fez os cariocas partirem para o ataque e exercerem certa pressão nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 41, por exemplo, Léo cruzou pela direita e achou Marcos Júnior. Na tentativa do arremate, o atacante tirou a chance de Sornoza igualar o marcador.

Em busca do empate, o técnico Abel Braga voltou do intervalo com o atacante Matheus Alessandro no lugar do zagueiro Frazan. Diferentemente do primeiro tempo, a etapa complementar começou tensa e com muitas faltas, sendo Nenê, Liziero e Sornoza advertidos com cartão amarelo.

Liziero e Régis, cansados, foram substituídos por Edimar e Marcos Guilherme, respectivamente. Aos 26 minutos, o Fluminense reclamou muito de um suposto pênalti cometido por Arboleda, que tocou com o braço na bola ao dar um carrinho dentro da área. O árbitro Rodolpho Toski Marques, contudo, não atendeu aos pedidos dos mandantes.

Na parte final do duelo, uma sucessão de bolas na trave. Aos 32 minutos, Léo pegou rebote após cobrança de escanteio e arriscou de longe, acertando o poste direito de Sidão. Pouco depois, Marcos Guilherme cruzou pela direita, Everton esticou a perna e acertou o travessão. Logo em seguida, Robinho recebeu livre na direita, chutou cruzado e acertou a trave esquerda de Sidão.

O recuo dos paulistas custou caro. Aos 43 minutos, aproveitando cruzamento vindo da direita, o atacante Pedro venceu Arboleda por cima e, de cabeça, deixou tudo igual no Maracanã. O jogo ficou ainda mais aberto, mas nenhuma das equipes conseguiu desempatar a partida.

Fonte: Gazeta Esportiva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...