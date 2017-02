São Paulo vai anunciar Pratto em até três dias, revela Caio Ribeiro

Tricolor pretende apresentar atacante no próximo domingo, na partida contra a Ponte Preta

Sonho de muitos clubes brasileiros na atual janela de transferências, o atacante argentino Lucas Pratto será jogador do São Paulo. A informação é do comentarista Caio Ribeiro, da Rede Globo, segundo o qual a confirmação por parte do Tricolor deve sair até sábado.

Segundo o ex-jogador, a ideia da diretoria são-paulista é fazer da estreia de Rogério Ceni no Morumbi na condição de técnico, no próximo domingo, contra a Ponte Preta, uma grande festa com a apresentação não apenas de Pratto, mas também do volante Jucilei, ex-Corinthians.

Por fim, o jornalista informa que o Galo ainda não confirma a transação porque quer o próprio jogador venha a público explicar a decisão de sair. Ele teria uma proposta melhor da China, mas recusou, e como o Atlético-MG precisava se desfazer de algum de seus madalhões para aliviar a folha salarial, acabou aceitando a proposta do São Paulo, que comprará 50% dos direitos federativos do atleta.

