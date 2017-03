São Paulo vence com gol de Gilberto e vai decidir quartas do Paulistão em casa

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) – O São Paulo conquistou na noite desta quarta-feira o direito de decidir as quartas de final do Campeonato Paulista em casa. Jogando com um time repleto de reservas, o Tricolor derrotou o São Bernardo por 1 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, na rodada de encerramento da primeira fase do Estadual, voltando a vencer após cinco partidas.

Sem os titulares, o time treinado por Rogério Ceni sentiu a falta de entrosamento, errou muitos passes e só foi conseguir o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo, com Gilberto, artilheiro da equipe na temporada, com oito tentos. A outra boa notícia é que a defesa tricolor encerrou uma série de 13 jogos seguidos sendo vazada. A última vez que não havia sofrido gols foi em 9 de fevereiro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Moto Club, pela Copa do Brasil.

Com o resultado, o São Paulo terminou na liderança do Grupo B, com 20 pontos, condição que lhe garantiu a vantagem de disputar o jogo de volta das quartas de final no Morumbi. Para isso, contou com a ajuda do arquirrival Corinthians, que derrotou o Linense por 3 a 1, em Itaquera. O time do interior, portanto, encerrou a primeira fase na segunda posição da chave, com 17 pontos.

Já o São Bernardo, ao ficar na lanterna do Grupo A, com meros 11 pontos, foi rebaixado à Série A2 do Estadual. Assim como o Grêmio Osasco Audax, atual vice-campeão do torneio, que perdeu para o Santo André por 2 a 1, e caiu com a pior campanha do Grupo D, com nove pontos.

Datas e horários dos duelos entre São Paulo e Linense serão definidos na manhã desta quinta-feira, em reunião realizada na sede da Federação Paulista de Futebol. Sabe-se, porém, que as partidas ocorrerão nos próximos dois finais de semana. Há a possibilidade de a equipe de Lins não fazer valer o seu mando de campo no Gilbertão e optar por um estádio que lhe possa garantir uma renda maior.

