São Paulo vence com gol de Luciano e se garante na ponta do Brasileirão

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Botafogo, às 21h30, de novo no Morumbi, em confronto atrasado, pela 18ª rodada. O Sport Recife vai receber o Coritiba, domingo, na Ilha do Retiro, às 18h15.

O São Paulo, mesmo sem uma grande atuação, administrou bem o resultado, por pouco não ampliou o placar e, no fim, debaixo de uma forte e repentina chuva, confirmou a vitória, que levou o time ao 16º jogo seguido sem perder no Brasileirão.

O ritmo tricolor caiu após o gol. No segundo tempo, o desempenho individual também deixou a desejar. O Sport saiu um pouco mais, após as substituições de Jair Ventura, mas sequer chegou perto do gol de Volpi.

O time de Fernando Diniz fez 1 a 0 em cima do Sport Recife, no Morumbi, graças a gol de Luciano e assistência de Daniel Alves.

