São Paulo vence Corinthians no sub-20 com golaço

Exatamente uma semana após ter sido campeão da Copa do Brasil sobre o Corinthians, o time sub-20 do São Paulo reencontrou o rival neste sábado, desta vez pelo Campeonato Paulista da categoria. Em jogo disputado em Cotia, o Tricolor venceu de virada por 2 a 1, com um golaço que dificilmente vai sair da memória de Rafael, que encobriu o goleiro alvinegro com um chute feito do campo de defesa.

O Corinthians abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com Fessin, que completou contra-ataque rápido. O Tricolor buscou o empate no início da etapa complementar, quando Geovane bateu cruzado.

Mas o melhor estava por vir. Aos 34 minutos, Rafael viu o goleiro corintiano adiantado e chutou por cobertura da intermediária do campo de defesa do São Paulo. A bola fez a curva e só parou no fundo da rede.

Este foi o quarto confronto entre as equipes sub-20 de São Paulo e Corinthians. No primeiro, pelo Paulista, em Osasco, empate sem gols. Nas finais da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 em Itaquera, mas se reabilitou com goleada por 4 a 0 no Morumbi, diante de 25 mil torcedores, tornando-se tricampeão da competição nacional.

Com o novo triunfo, o São Paulo assumiu a liderança isolada do Grupo 4 do Paulista, com 28 pontos ganhos. O time dirigido por Orlando Ribeiro volta a campo no próximo dia 15, às 15 horas (de Brasília), para encarar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.

Fonte: Gazeta Esportiva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...