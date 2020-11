São Paulo vence Flamengo e vai à semi da Copa do Brasil após 5 anos

O São Paulo garantiu a tão sonhada classificação à semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, a equipe comandada por Fernando Diniz voltou a triunfar nesta quarta-feira. Recebendo o Flamengo no Morumbi, o Tricolor não fez um bom primeiro tempo, mas melhorou na etapa complementar para sair de campo com a vitória por 3 a 0, graças aos gols de Luciano (2) e Pablo. Vitinho perdeu um pênalti para os visitantes.

Com o resultado, os são-paulinos avançaram à semifinal da Copa do Brasil. A última vez que o clube havia chegado nesse estágio da competição havia sido em 2015, quando Rogério Ceni ainda era o goleiro. Foi a terceira vitória do Tricolor sobre o Flamengo em 18 dias.

O próximo adversário do São Paulo na Copa do Brasil será o Grêmio, que venceu o Cuiabá nesta quarta-feira por 2 a 0 depois de ter triunfado na ida por 2 a 1. Os jogos da semifinal da competição acontecerão nos dias 23 e 30 de dezembro.

O jogo – Não houve muitas chances de gol no primeiro tempo. Jogando com a vantagem, o São Paulo adotou uma postura mais conservadora no Morumbi, abrindo mão do seu estilo de jogo ousado para distribuir chutões quando o Flamengo pressionava a saída de bola adversária. Tanto é que a primeira chance mais aguda do time rubro-negro teve de ser com um chute de fora da área de Gerson, mas Tiago Volpi fez a defesa em dois tempos.

Mesmo estando menos com a bola no pé, o Tricolor até abriu o placar aos 21 minutos, quando Luciano completou cruzamento de Reinaldo, porém, o lateral-esquerdo estava impedido no momento do chute travado de Igor Gomes, e o gol acabou sendo anulado.

Mais arisco, o São Paulo seguiu aproveitando melhor as poucas oportunidades do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Brenner recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado, mas pegou mal na bola. Faltava capricho para os donos da casa abrirem o placar.

Já nos acréscimos, o Flamengo ainda teve uma falta na entrada da grande área. Willian Arão foi para a cobrança, bateu por cima da barreira, mas Tiago Volpi fez a defesa sem muito esforço, garantindo o empate sem gols no primeiro tempo.

Se no primeiro tempo o São Paulo não conseguiu levar muito perigo ao Flamengo, na etapa complementar precisou de somente um minuto para abrir o placar. Daniel Alves recebeu na direita, balançou o corpo para cima da marcação e cruzou de canhota para Luciano aparecer e completar de primeira, sem chances para Diego Alves.

Embalado com a vantagem, o Tricolor não se acomodou e seguiu indo para cima dos adversários. Aos dez minutos, Igor Gomes acionou Reinaldo na esquerda, que cruzou na cabeça de Luciano. O atacante arrematou certeiro para fazer 2 a 0 e encaminhar a classificação do São Paulo à semifinal da Copa do Brasil.

Tendo de correr atrás do prejuízo, o Flamengo teve a chance de ouro aos 18 minutos, quando o árbitro marcou pênalti por torque de mão de Brenner em uma disputa aérea com Willian Arão. Vitinho foi para a cobrança e isolou, mandando muito longe da meta defendida por Tiago Volpi. No minuto seguinte, o camisa 11, tentando se redimir, cruzou com perigo para o meio da área, mas Bruno Henrique não alcançou a bola para descontar.

Na reta final da partida, Bruno Henrique seguiu sendo a principal ameaça de gol flamenguista. Primeiro, o atacante cabeceou livre, entre os dois zagueiros, e tirou tinta da trave de Volpi. Depois, o jogador ficou mano a mano com o goleiro são-paulino, mas não conseguiu finalizar depois de adiantar demais a bola.

Antes do apito final, entretanto, o São Paulo ainda teve tempo de sacramentar a classificação com um gol de Pablo, que substituiu Luciano. Aos 40 minutos, o camisa 9 tricolor recebeu em contra-ataque e tocou na saída de Diego Alves para matar o jogo no Morumbi.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)18/11/2020 22:46

