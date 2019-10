São Paulo vence o Atlético-MG no Morumbi e abre vantagem no G4

O São Paulo recebeu o Atlético-MG no Morumbi e não deu qualquer chance ao visitante na tarde desse domingo. A equipe comandada por Vagner Mancini, ex-dirigente tricolor e que pediu demissão quando soube da preferência do clube por Fernando Diniz como técnico, limitou-se a defender e assistir ao passeio são-paulino.

Igor Gomes, escalado como titular no Campeonato Brasileiro pela segunda vez apenas, foi o nome do jogo com um gol e uma assistência no trunfo por 2 a 0 do São Paulo. Vitor Bueno Bueno foi quem sacramentou o placar nessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois tentos do jogo foram anotados no início do segundo tempo. A primeira etapa, apesar de zerada, já teve amplo domínio são-paulino, com direito a cobrança de falta de Reinaldo no travessão.

Depois, com os gols antes mesmo da etapa final chegar aos 15 minutos, o São Paulo apenas controlou a vitória, sem riscos atrás. O calor de 34°C também contribuiu para uma queda natural do ritmo.

O resultado levou o São Paulo aos 49 pontos, consolidado na quarta posição, agora quatro pontos à frente de Inter e Corinthians, e a três do Santos. O Galo é apenas o 12º, com 35 pontos, ainda preocupado em se afastar do pelotão de baixo.

Na próxima rodada, o São Paulo faz clássico com o vice-líder Palmeiras, quarta, às 19h30 no Allianz Parque. No mesmo dia e horário, os mineiros recebem a Chapecoense no Independência.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)27/10/2019 17:47

