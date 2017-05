São Paulo vence Palmeiras no clássico pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) -O Palmeiras teve seu jejum de vitórias diante do São Paulo no Estádio Morumbi prolongado durante a noite deste sábado. Com torcida única, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o time tricolor bateu o adversário por 2 a 0 e ampliou a hegemonia.

O Palmeiras não ganha do São Paulo no Morumbi desde o dia 20 de março de 2002, data do triunfo por 4 a 2 pelo Torneio Rio-São Paulo. Desde então, foram nove empates e 15 vitórias do time da casa, a última alcançada com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo. Jean ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Com o triunfo, o São Paulo chega aos seis pontos, o dobro do Palmeiras. Os dois clubes voltam a campo às 16 horas de domingo. No Palestra Itália, o time alviverde pega o Atlético-MG. Já o São Paulo enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Na noite de quarta, pela Copa do Brasil, os comandados de Cuca visitam o Internacional.

O Jogo – São Paulo e Palmeiras entraram em campo com uma linha de três defensores. No time mandante, o técnico Rogério Ceni armou o setor Lucão, Maicon e Rodrigo Caio. O técnico Cuca, por sua vez, recuou o volante Felipe Melo ao lado de Yerry Mina e Juninho.

O Palmeiras levou perigo ao gol defendido por Renan logo no início do clássico. Posicionado na lateral direita, o estreante Mayke cruzou para Willian, que ajeitou para Jean. O ex-são-paulino, escalado no meio de campo, finalizou à direita da meta tricolor.

O veloz Luiz Araújo deu trabalho ao grandalhão Mina do lado esquerdo do ataque tricolor. Após levar a melhor sobre o colombiano, o atacante cruzou na tentativa de encontrar Lucas Pratto, mas Juninho conseguiu cortar e quase bateu contra o próprio gol. O primeiro tempo terminou com poucas emoções no Morumbi.

O São Paulo conseguiu inaugurar o marcador aos 17 minutos da etapa complementar. Em uma jogada pela direita, Marcinho tocou nas costas de Michel Bastos e encontrou Lucas Pratto. Sem ângulo, o argentino bateu entre o goleiro Fernando Prass e a trave para marcar.

Imediatamente depois de sofrer o gol, o técnico Cuca tirou o meia Guerra e promoveu a entrada de Keno. Pouco depois de entrar, o atacante recebeu na esquerda e tocou para Jean, que foi derrubado por Jucilei dentro da área. Na cobrança do pênalti, o ex-são-paulino mandou para fora.

O São Paulo praticamente garantiu a vitória aos 38 minutos do segundo tempo. Lucas Pratto carregou pelo meio e passou na frente para Luiz Araújo. O atacante bateu firme e a bola passou por baixo do goleiro Fernando Prass, em um dia de pouca inspiração no Morumbi.

