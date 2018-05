São Paulo vence Rosario e avança na Sul-Americana.

Com gol de Diego Souza, Tricolor faz 1 a 0 no Morumbi e vai à segunda fase;

O São Paulo está na segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o Tricolor eliminou o Rosario Central-ARG com uma vitória por 1 a 0 no Morumbi. O jogo de ida havia terminado 0 a 0 na Argentina.

Depois de perder duas grandes chances no primeiro tempo, o São Paulo garantiu a classificação na etapa final com Diego Souza. Após boa jogada de Reinaldo, a bola bateu na trave e o atacante completou meio no susto praticamente em cima da linha.

Petros e Cueva ainda foram expulsos nos acréscimos após confusão, mas o Tricolor conseguiu segurar a vantagem.

Por: Band.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...