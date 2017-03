São Paulo vence time paranaense e avança para 3ª fase da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva – O São Paulo deu mais um passo em direção ao inédito título da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, em Londrina, o Tricolor voltou a escancarar a sua eficiência ofensiva e fragilidade defensiva ao derrotar o PSTC-PR, da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, por 4 a 2, classificando-se para a terceira fase do torneio nacional.

Com três gols, Cícero foi o grande destaque da partida realizada no Estádio do Café, que recebeu mais de 15 mil são-paulinos. Cueva também deixou o seu. Lucão e Carlos Henrique descontaram para o clube de Cornélio Procópio.

O próximo adversário do São Paulo na competição será o ABC. Também nesta noite, em Natal, os nordestinos derrotaram o Grêmio Osasco Audax por 4 a 1 na disputa por pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Diferentemente da primeira e segunda fases, a terceira será disputada em jogos de ida e volta. As datas dos confrontos e os mandos de campo serão definidos em sorteio pela organizadora do torneio, a CBF, nesta quinta-feira.

Os comandados de Rogério Ceni voltarão a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), para enfrentar o Santo André, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, do qual é o líder do Grupo B, com 11 pontos ganhos.

O jogo – O início da partida não foi promissor para o São Paulo. Logo no primeiro minuto, Maicon dividiu com Santiago e machucou a sola do pé esquerdo. O zagueiro foi atendido e voltou ao campo, mas as dores persistiram e inviabilizaram a permanência do capitão, que foi substituído por Breno aos sete minutos. Além disso, Luiz Araújo foi advertido com cartão amarelo por carrinho desnecessário.

O desequilíbrio entre ataque e defesa tricolores se fez sentir no começo do duelo em Londrina. Aos 13, Rodrigo Caio testou firme após cobrança de escanteio e obrigou o goleiro Juninho a espalmar para cima. A bola sobrou para Cícero, que completou de cabeça para o gol. No minuto seguinte, porém, o PSTC chegou ao empate por meio do atacante Lucão, que recebeu bom passe de Carlos Henrique na esquerda e, livre, bateu cruzado, sem chances para Sidão.

O Tricolor, porém, não se abateu e voltou a pressionar. Aos 26, Luiz Araújo fez Juninho se esticar para salvar os paranaenses. Pouco depois, Cueva invadiu a área pela direita e mandou na quina do travessão. Com o gol amadurecido, o São Paulo colocou a bola no chão para desempatar aos 35 minutos: Cícero tocou para Pratto, que fez o pivô e deixou o meia sozinho para fazer o seu segundo tento na noite.

Ainda antes do intervalo, as redes do Estádio do Café balançariam mais duas vezes. Aos 42, Cueva bateu pênalti sofrido por Breno e ampliou a vantagem tricolor. No entanto, na primeira jogada do PSTC após o gol, o São Paulo sofreu o segundo tento, marcado por Carlos Henrique, que aproveitou que Bruno afastou apenas parcialmente o cruzamento pela direita e finalizou com força – Sidão nem pulou.

Aos 10 minutos da etapa final, Thiago Mendes derrubou Gabriel Pimba na intermediária em lance que não havia disputa pela bola. Na cobrança da falta frontal, Guilherme exigiu boa defesa de Sidão, que afastou para escanteio.

Os paranaenses voltaram a assustar aos 25, quando Erick invadiu a área pela direita, fingiu que ia cruzar e chutou, fazendo Sidão se virar para afastar o perigo. No minuto seguinte, porém, Cícero aliviou a torcida são-paulina. O meia recebeu fora da área e arriscou. A bola saiu rasteira e morreu no canto esquerdo de Juninho. Foi o terceiro gol do camisa 8 na noite.

