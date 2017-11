‘São’ Victor salva e garante empate em grande jogo entre Atlético e Vasco no Rio

Por Superesportes – Atlético e Vasco fizeram uma partida movimentada no São Januário e ficaram no empate por 1 a 1

Se o movimentado confronto entre Vasco e Atlético terminou empatado por 1 a 1, muito se deve a Victor. O goleiro teve atuação decisiva, fez pelo menos quatro grandes defesas na noite desta quarta-feira, em São Januário, e garantiu um ponto para o time visitante, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Andrés Rios, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. Fred empatou e manteve a equipe mineira na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores..

O empate deixa o Atlético, ainda que momentaneamente, na nona colocação. A equipe mineira soma 47 pontos na competição – um a mais que o Bahia, que encara o Santos nesta quinta-feira e pode retomar a posição. A Chapecoense também pode ultrapassar o time alvinegro. Para isso, precisaria derrotar o Vitória e tirar quatro gols de diferença de saldo.

O Vasco, por sua vez, chega ao sétimo empate em 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a oitava posição, com 50 pontos, o mesmo número do Flamengo, primeiro time do G7.

As equipes voltam a campo neste domingo, às 19h (de Brasília). O Atlético recebe o Coritiba, no Independência. O Vasco visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

Atlético conquistou um ponto em duelo direto contra o Vasco por vaga na Copa Libertadores

Correria e domínio vascaíno

A partida começou em alta velocidade. Apesar de atuar fora de casa, o Atlético propunha o jogo. A equipe mineira chegou com Fred e Valdívia. Em seguida, o Vasco levou perigo em cabeçada de Paulão na trave. Tudo isso em apenas cinco minutos. A partir daí, os mandantes tomaram o controle da posse de bola.

Até os 20’, o Vasco havia ficado com a bola em 56% do tempo. O Atlético armava duas linhas de quatro, com Robinho e Fred à frente. Mesmo com a estratégia defensiva do time mineiro, a equipe mandante conseguia chegar. Aos 21’, Nenê encontrou Paulinho nas costas de Bremer. O jovem atacante saiu na cara de Victor, mas parou em boa defesa do goleiro.

Apenas quatro minutos depois, o Vasco abriu o placar. Aposta de Zé Ricardo, Evander fazia grande partida. O jovem meio-campista cobrou escanteio com curva, na cabeça de Andres Rios. O argentino subiu, impediu a marcação de Fábio Santos, e testou para as redes. Victor tentou, mas não conseguiu impedir o gol: 1 a 0.

A desvantagem obrigou o Atlético a sair para o ataque. Após cobrança de escanteio, Leonardo Silva cabeceou no travessão. A trave foi acertada novamente no primeiro tempo, desta vez por um jogador do Vasco. Andres Rios roubou a bola no campo de ataque e passou para Paulinho, que não conseguiu fazer o segundo no finalzinho do primeiro tempo.

Empate e ‘milagres’

O Atlético voltou para a segunda etapa com outra postura. Logo no começo, Otero acertou o travessão após chutaço de fora da área. Aos 7’, a marca do artilheiro. A bola sobrou para Leonardo Silva, que encontrou Fred. O atacante finalizou cruzado, rasteiro, e matou o goleiro Gabriel Felix: 1 a 1.

O Atlético tentou manter a pressão, mas o Vasco conseguiu reequlibrar as ações ofensivas da partida. Foi a vez de ‘São’ Victor aparecer. O goleiro operou ‘milagres’ e evitou gols de Wagner, Andrés Rios, Paulinho e Caio Monteiro. O time mineiro, por sua vez, chegava nos contra-ataques e também desperdiçou chances de virar a partida.

A partida continuou aberta e cheia de possibilidades até o final. O Vasco tinha mais a bola, enquanto o Atlético apostava em arrancadas dos atacantes para tentar o segundo gol. Oswaldo de Oliveira optou por ‘fechar a casinha’, colocou os volantes Roger Bernardo e Gustavo Blanco nos lugares dos pontas e garantiu o empate.

VASCO 1 x 1 ATLÉTICO

Vasco

Gabriel; Madson, Breno, Paulão e Henrique; Wellington e Evander (Caio Monteiro); Yago Pikachu (Wagner), Nenê e Paulinho; Andrés Rios.

Técnico: Zé Ricardo

Atlético

Victor; Marcos Rocha, Bremer, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson (Yago) e Elias; Otero (Gustavo Blanco), Robinho e Valdívia (Roger Bernardo); Fred

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Gols: Andrés Rios, aos 25 minutos do primeiro tempo (VAS); Fred, aos

Cartões amarelos: Evander (VAS)

Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Data e hora: quarta-feira, 15 de novembro, às 21h45 (de Brasília)

Público pagante: 11.486 torcedores

Público total: 12.059 torcedores

Renda: R$ 351.480,00

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza – SP (CBF)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli – SP (CBF) e Daniel Luis Marques – SP (CBF)

