Saque do auxílio emergencial está LIBERADO para nascidos em setembro e outubro

(Foto:Reprodução Internet)- Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar o valor do auxílio emergencial de R$600 direto da poupança digital. Este escalonamento de pagamentos acontece como forma de evitar aglomerações nas agências da Caixa, e segue o mês de aniversario do trabalhador. Mesmo com estas medidas, grandes filas foram registradas.

Os nascidos entre janeiro e agosto já estão com os saques liberados. Nesta terça-feira (5) é o último dia do calendário de saques, e paga os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

Calendário completo de saques em dinheiro do auxílio de R$600

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

4 de maio – nascidos em setembro e outubro

5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Como fazer o saque do auxílio emergencial

Faça o login no Caixa Tem e escolha a opção “Saque sem cartão”.

Aperte a tecla “Entrar” e escolha o opção “Saque Auxílio Emergencial“.

Insira o valor que pretende sacar. Clique na opção “Gerar código para saque”

Insira a senha cadastrada de acesso ao Caixa Tem.

Após a digitação da senha, será gerado o código para saque com validade de duas horas.

Chegando ao terminal de autoatendimento, digite o código no campo específico. Caso prefira fazer o saque em uma casa lotérica, forneça o código.

Os usuários que não estão conseguindo acesso ao código do Caixa Tem, podem ir até uma agência da Caixa para ser ajudado. Porém, o banco pede para que isto seja feito apenas em último caso, para que não acontecer aglomerações.

Os trabalhadores que optaram por receber o auxílio diretamente em uma conta pessoal já existente, em qualquer instituição bancária, não tem restrição para fazer o saque.

Já quem vai receber via poupança digital precisam seguir o calendário da Caixa para retirar o dinheiro direto da conta, ou então transferir para uma outra conta pessoal, usando o aplicativo Caixa Tem.

Aplicativos com falhas

Tudo parece simples, mas muitos usuários enfrentam problemas há no mínimo uma semana com o aplicativo Caixa Tem, criado pelo banco para movimentar o dinheiro recebido do governo. Nas redes sociais, se encontram inúmeros casos de problemas para gerar o código de saque, acessar o app ou movimentar o dinheiro.

Por:Paulo Amorim –

4 de Maio de 2020 –

