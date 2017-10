Saque do PIS/Pasep será liberado nesta quinta-feira (19)

Cerca de 15,9 bilhões serão liberados para 8 milhões de pessoas.

O governo começará a liberar nesta quinta-feira (19) os recursos do PIS/Pasep para os cotistas idosos. Serão cerca de R$ 15,9 bilhões para aproximadamente 8 milhões de pessoas.

O calendário para saque foi antecipado. O cronograma é dirigido a homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais e aposentados que tenham saldo no fundo. Neste caso, participam do fundo trabalhadores de organizações públicas e privadas que contribuíram para o Pasep ou para o PIS até 4 de outubro de 1988 e que não tenham resgatado todo o saldo. Quem passou a contribuir após essa data não possui saldos para resgate.

Os cotistas com 70 anos ou mais serão os primeiros a receber os recursos, a partir de quinta-feira (19). Em seguida, serão contemplados aposentados em geral, a partir de 17 de novembro e, a partir de 14 de dezembro, mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais.

