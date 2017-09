Sara posa nua pela 1ª vez

Modelo desde os 12 aninhos, Sara Alves decidiu, aos 21, que era hora de mudar de estilo e dar asas à imaginação. Daí, para alegria geral dos marmanjos de plantão, topou fazer um ensaio nu para o site “Bella da Semana”. Apesar de estreante, a lourinha mostra que tem muito potencial: 1,70m de altura, 98cm de busto e 94 de bumbum. O ensaio completo pode ser visto no site (www.belladasemana.com.br) oficial. Por Amazõnia “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

