Sargento da Marinha é preso por ejacular em mulher em ônibus

Acusado ofereceu lugar para vítima sentar e passou a abusar da passageira(Foto:Reprodução Portal do Holanda)

José Carlos Vidal, de 34 anos, foi preso em falagrante por importunação sexual, no Rio de Janeiro. O Terceiro Sargento da Marinha é acusado de ejacular no braço de uma mulher dentro de um ônibus. O crime aconteceu na última quarta-feira (19).

Segundo informações do Extra, José ofereceu o lugar para a vítima sentar. Na sequência, manteve contato com o braço da passageira em várias oportunidades. Ao identificar o abuso, a mulher gritou e percebeu que a calça do terceiro sargento estava molhada.

No caminho, a vítima pediu para o motorista do ônibus parar o veículo, acionando uma viatura que estava na área. José Carlos foi preso em flagrante e conduzido para Delegacia de Atendimento à Mulher. O acusado classificou o crime como ‘Vacilo’.

A Marinha informou que vai instaurar inquérito para apurar a acusação de abuso sexual

Com informações do Portal Holanda

20.02.20 10h48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...