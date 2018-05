Sargento da PM e amigo são executados em mesa de bar

(Foto: Wagner Almeida/Diário do Pará)- Um policial militar e um amigo foram executados a tiros no final da noite de terça-feira (1°), enquanto bebiam em um bar do distrito de Icoaraci, em Belém. Com o assassinato, sobe para 22 o número de policiais mortos no Estado só neste ano.

Segundo policiais militares que atuam na região, o crimo ocorreu por volta das 23h, com caracteristicas de execução. O policial militar Jeferson Rodrigues Gaia estava sentado em uma mesa de bar, ao lado de um amigo, quando ambos foram alvejados pelas costas, morrendo no local.

Ainda não há informações sobre a identidade dos envolvidos.

As execuções mostram a realidade de violência que se instaurou no Pará. Só em dois dias, 45 pessoas foram mortas, segundo um documento da própria Secretaria de Segurança Pública (Segup).

Além de Jeferson, outros 21 polciais militares foram executados no Pará neste ano, sendo o último caso o da cabo Fátima, morta em casa no último domingo (29). Ela havia denunciado que estava sofrendo ameaças.

(DOL)

