Sargento da PM é diagnosticado com Covid-19 e está na UTI em Santarém

Um sargento da Polícia Militar, de 48 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital de referencia (SUS) na cidade de Santarém.

O exame (Teste Rápido) confirmou no início da semana a suspeita dos médicos.

O paciente foi internado no domingo (28). Esse é o primeiro caso confirmado de policial militar com covid-19 no municipio de Novo Progresso. O Policial Militar foi transferido por UTI aérea do SUS.

Há informações que o policial apresenta quadro clinico estável na UTI e que corresponde bem ao tratamento. A secretaria de Saúde não informou sobre os policiais que tiveram contato com o sargento por medida de precaução foram afastados e/ou se estão sendo monitorados. No inicio da semana homens do exercito, higienizaram pontos estratégico da cidade e houve também uma higienização do local onde o policial atuava no batalhão de Novo Progresso.

Este é o terceiro caso de trasferência de paciente com covid-19 em Novo Progresso.

Coronavírus – Casos continuam aumentando em Novo Progresso

Novo Progresso registrou,19 novos casos de coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, vem mantendo o aumento percentual desde o início da pandemia, informou a Secretaria de Saúde em Boletim nesta quinta-feira(02). Os casos somam 475 deste que os números passaram a ser divulgados diariamente. Veja os dados abaixo;



