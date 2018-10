Sargento da PM é executado com tiros na cabeça

(Foto: Reprodução) – O sargento da Polícia Militar João Batista Menezes Dias foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (24), na rua das Hortências, em uma invasão conhecida como Capucho, bairro do Tapanã, em Belém.

Segundo informações levantadas pelo interativo da Polícia Militar no local, o policial chegava em casa acompanhado da esposa, quando os criminosos o abordaram e pediram para que ela se afastasse, efetuando em seguida vários disparos na cabeça de João Batista. Após o crime, os criminosos levaram a arma do PM.

Ainda de acordo com a polícia, os assaltantes já sabiam que a vítima era policial. A esposa contou que assim que foi o casal foi abordado os criminosos falaram ‘perdeu, polícia!’

Em nota, a PM informou que já tem informações dos suspeitos da autoria do latrocínio que vitimou o 2° sargento. Ele atuava no 1° Batalhão de Polícia Militar.

Várias guarnições do Comando de Policiamento da Capital e da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (ROTAM) fizeram o cerco em áreas do Tapanã, no sentido de localizar e prender os dois homens. Mas até a publicação da reportagem ninguém havia sido preso.

Com a morte do sargento, já são 50 agentes de segurança pública assassinados no Pará este ano.

(DOL)

