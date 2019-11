Sargento da PM é preso acusado de tentar matar jovens com golpes de gilete no Marajó

(Foto:Reprodução) – PM teria participado das sessões de tortura contra duas jovens, junto com sua esposa e a afilhada

O sargento da Polícia Militar do Pará, José Evandro Barbalho Soares e sua companheira conhecida como “Keliane” foram presos pela Polícia Civil no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, por envolvimento em uma tentativa de homicídio. As prisões foram realizadas no último sábado (16), na cidade marajoara.

Após investigações realizadas, os policial civis chegaram à conclusão que o PM teria tentado matar duas mulheres identificadas como Adinete e Maria Vaneza. Segundo os agentes, o policial militar segurou Maria Vaneza, enquanto sua afilhada, conhecida como “Sabá”, cortou a vítima com uma lâmina de barbear. Já Keliane, companheira de Evandro, segurou a vítima Adinete para que “Sabá” a cortasse.

As vítimas ficaram gravemente feridas, mas foram socorridas e levadas ao hospital, estando fora de perigo. Por enquanto, apenas José Evandro e Keiliane estão presos, enquanto a mulher conhecida como “Sabá” continua foragida. Segundo a Polícia Civil, o comando da Polícia Militar foi informado do fato e todas as medidas cabíveis estão já estão sendo tomadas.

Por:O Liberal

