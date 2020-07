Sargento da PM é resgatado de área de floresta no PA, após 4 dias desaparecido

(Foto:Reprodução) – O policial desapareceu na sexta (24), quando saiu para pescar e se desencontrou de amigo.

Um sargento da Polícia Militar foi resgatado de área de mata densa em Paragominas, sudeste do Pará, próximo à divisa com o Maranhão, após quatro dias desaparecido.

O policial desapareceu na manhã de sexta (24), quando saiu para pescar junto a um amigo no Maranhão, onde eles se desencontraram e sargento se perdeu dentro da floresta.

Antônio Wágner Gomes foi encontrado na noite de segunda (27). Uma força-tarefa com policiais militares, bombeiros, helicópteros do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), parentes e amigos realizou as buscas. Ele saiu carregado após ter sido localizado.

O policial chegou na zona urbana de Paragominas de helicóptero e foi recebido por colegas da corporação, amigos e familiares.

Em seguida, ele foi levado para o hospital da cidade onde recebeu acompanhamento médico e está em observação. Ele passa bem. Após alta, o sargento deve seguir para a cidade de Capitão Poço, onde vive com a família.

O sargento é comandante do 50º posto policial destacado de Nova Esperança do Piriá, nordeste do estado.

