Sargento da PM morre após passar mal em teste físico

(Foto:Reprodução) – Um inquérito irá apurar as circunstâncias da morte do oficial de 52 anos

Nesta terça-feira (11), José Ribamar Soares Borges, 1º Sargento da Polícia Militar, morreu ao passar mal durante a aplicação de um Teste de Aptidão Física (TAF). O homem de 52 anos teve uma parada cardíaca, e mesmo socorrido, não resistiu e faleceu. O oficial era lotado na 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Óbidos, no Baixo Amazonas paraense, município onde faleceu. Um inquérito irá apurar as circunstâncias da morte do oficial.

Em nota, a Polícia Militar do Pará (PMPA) informou que lamenta a morte do sargento e disse que, logo após o teste físico, José Ribamar sentiu “um esgotamento físico e precisou ser atendido por uma equipe médica, ainda no local da prova”. De acordo com o comunicado da corporação, o policial decidiu seguir em seu carro particular para a casa onde morava com a família, sendo que horas depois, teve uma parada cardíaca e foi socorrido por uma equipe de resgate até um hospital mais próximo, mas não resistiu e morreu no local. “O sargento José Ribamar estava no comportamento Excepcional e atuava na PM há quase 30 anos”, encerra o comunicado.

O promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, disse que tomou conhecimento do caso ainda pela manhã e que vai instaurar um inquérito polícia militar (IPM) para apurar o caso. O objetivo é saber se o sargento teve o acompanhamento médico adequado para realizar o exame e se todos os procedimentos necessários e obrigatórios foram obedecidos durante a aplicação do teste.

O juiz da Comarca de Óbidos, Clemilton Salomão de Oliveira, divulgou uma nota onde informa seu luto pela morte do sargento, que era responsável pela segurança pessoal do magistrado e do órgão. “O Poder Judiciário lamenta o óbito do Policial Militar e presta sua solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho”, escreveu o juiz.

O TAF é realizado com a finalidade de verificar se o candidato tem condições físicas de exercer as funções de um agente da PM, ou no caso do sargento, ser promovido para uma patente superior na hierarquia militar. O teste consiste em uma série de exercícios, como corrida, natação, flexões e outros.

