Sargento da PM morre em grave acidente na PA-275

Foto: Reprodução/Whatsapp – Um grave acidente de trânsito na PA-275 resultou na morte de um policial militar na tarde desta quarta-feira (27), no sudeste paraense. O automóvel em que estava o sargento Matheus Barros colidiu com um caminhão na rodovia estadual, no perímetro entre os municípios de Eldorado dos Carajás e Curionópolis.

Segundo o major Sérgio, subcomandante do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a colisão aconteceu por volta das 16h da tarde. O sargento Matheus estava de folga, e vinha em seu carro – modelo Chevrolet Celta, cor prata – quando uma carreta acertou a lateral do veículo. O militar morreu na hora, sem chances de ser socorrido.

Ainda de acordo com o subcomandante, as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma das possibilidades é que o carro do sargento tenha derrapado, já que a carreta estava na sua pista e o carro de passeio invadiu a frente do veículo longo. O motorista da carreta foi conduzido pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Até as 19h da noite, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Instituto Médico Legal (IML) e o Corpo de Bombeiros ainda trabalhavam na remoção do corpo e isolamento da rodovia. O corpo do sargento ficou preso nas ferragens do veículo e teve que passar pelo processo de desencarceramento, realizado pelos Bombeiros. Ele deve ser encaminhado ao IML de Parauapebas.

O sargento Matheus estava lotado no pelotão destacado de Eldorado dos Carajás. Em nome do 23º BPM, o major Sérgio lamentou a perda do policial e afirmou que o Batalhão está prestando apoio e solidariedade à sua família.

Por ORM

