Sargento da PM morre em Itaituba após tiro acidental dentro de residência

Hill Natanael Andrade da Silva, de 49 anos.(Foto:Reprodução)

Pessoas que estavam com o PM no momento do ocorrido garantem que o policial atirou involuntariamente contra a cabeça.

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Hill Natanael Andrade da Silva, de 49 anos, morreu após supostamente atirar acidentalmente contra a cabeça, por volta das 19h30, enquanto bebia no interior de sua residência, localizada na terceira rua do bairro Floresta.

O caso ganhou rápida repercussão com a veiculação de suicídio. Segundo pessoas que moram na residência do PM, o mesmo chegou do trabalho e começou a beber desde cedo.

“Ele começou a beber Whisky e depois começou a fazer brincadeiras com a arma, como sempre fazia. Primeiro ele retirou todas as balas da arma e apertou o gatilho várias vezes contra a cabeça, tirando brincadeira. Mas depois ele colocou as balas novamente e disse que a arma tava travada, nesse momento ele apertou o gatilho e arma realmente disparou.” afirmou a ex mulher do PM.

