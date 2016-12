Sargento da PM não resiste após ser baleado

(Foto: Reprodução) -PM foi baleado por criminosos, chegou a ser internado em um hospital, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

O sargento da Polícia Militar Rubens Moreira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta sexta-feira (9). A informação foi confirmada pela PM.

Ele estava internado em um hospital após ser baleado na última terça-feira (6), no bairro da Terra Firme, em Belém, durante o trabalho.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do PM e desabafaram sobre o alto índice de mortes envolvendo policiais.

Na noite da última quinta-feira (08), um outro sargento da Polícia Militar, identificado como Mário Jorge da Conceição Nunes foi alvejado com pelo menos nove tiros, enquanto aguardava um ônibus para voltar para sua casa, em uma parada próxima da Avenida Boulevard Castilho França, no bairro da Campina, em Belém.

O sargento foi surpreendido por uma dupla em uma motocicleta, que efetuou vários disparos e ainda roubou a arma da vítima. De acordo com a PM, o sargento está internado em um hospital particular no bairro do Marco, em Belém, e seu estado de saúde é considerado estável.

O DOL entrou em contato com a PM para mais informações sobre o caso e aguarda um posicionamento.

