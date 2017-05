Sargento do Exército morre durante atividade

O sargento Daniel Dedablio Poczwardowski, do 51º Batalhão de Infantaria de Selva de Altamira, no oeste paraense, morreu durante uma atividade realizada em Marabá, no sudeste o estado. O fato ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (15), a informação foi confirmada pelo Comando da 23ª Brigada.

Segundo nota, o sargento passou mal em plena atividade de instrução que era conduzida pelo 52º Batalhão de Infantaria de Selva.

Após ser encontrado em mata, o sargento Daniel chegou a receber os primeiros socorros no local e em seguida levado ao hospital de guarnição, mas não resistiu e faleceu.

Ainda segundo a nota, além do 3º Sargento Poczwardowski, outros quatro militares sentiram-se mal e estão sendo medicados no Hospital de Guarnição de Marabá, em condições estáveis.

INVESTIGAÇÕES

Um Inquérito Policial Militar foi instaurado com o objetivo de apurar as circunstâncias que ocorreram os fatos, na forma do que está previsto no ordenamento jurídico vigente.

FAMÍLIA

O Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva informou ainda que está proporcionando todo o apoio necessário à família do 3º Sargento Poczwardowski.

Não há informações sobre o velório e sepultamento do militar.

Manifestando pesar sobre o ocorrido com o sargento, as redes sociais começam a ser tomadas por pesares após a perda do sargento.

