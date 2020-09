Sargento é morta na frente da família após carro enguiçar em Duque de Caxias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense irá investigar as circunstâncias da morte de Bruna.

A irmã de Bruna e os sobrinhos foram retirados do veículo, que foi levado pelos assaltantes. A sargento chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar, mas não resistiu aos ferimentos.

