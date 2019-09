Sargento e soldada da PM são presos ao serem flagrados em motel durante horário de serviço em Belém

De acordo com a Corregedoria a Polícia Militar, o flagrante ocorreu após denúncia. O casal foi autuado por dormir em serviço, abandono de posto e prevaricação.

Pms são flagrados dormindo em motel no horário de serviço em Belém. — Foto: Reprodução / Google Maps

Dois policiais militares foram detidos na madrugada desta quinta-feira (19), suspeitos de terem abandonado o serviço. Eles foram encontrados em um motel no bairro do Parque Verde, em Belém, no horário em que deveriam estar em plantão nas ruas.

De acordo com a Corregedoria a Polícia Militar, o flagrante ocorreu após denúncia. O sargento e a soldada, do 24º Batalhão, foram encontrados dormindo no motel. O casal foi autuado por dormir em serviço, abandono de posto e prevaricação, que é o crime cometido por funcionário público quando, indevidamente, deixa de praticar ato de ofício visando satisfazer interesse pessoal.

De acordo com a Corregedoria, os militares serão encaminhados para o Centro de Reclusão Coronel Anastácio das Neves, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, no Distrito de Americano, e serão submetidos à Audiência de Custódia nas próximas 24 horas.

Os policiais foram conduzidos até a Corregedoria para início dos procedimentos legais. Um outro membro da guarnição teria sido levado para servir de testemunha.

19/09/2019

