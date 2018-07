Sargento morre após ser atropelada em frente ao quartel da PM

A sargento da Polícia Militar Ana Cláudia da Silva Moreira morreu após ser atropelada por um motociclista na noite da última quinta-feira (5), no KM 150 da rodovia PA 279, em frente ao quartel da PM no município de Ourilândia do Norte, no sudeste paraense.

Ana Cláudia se deslocava para sua residência após expediente no Fórum do município, quando foi atingida pelo motociclista, que estava em alta velocidade e fazendo manobras perigosas (deitado sobre o banco), segundo a Polícia Civil.

A sargento teve fratura de maxilar, fratura exposta no fêmur esquerdo, fratura no fêmur direito e traumatismo craniano. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional de Redenção, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

O motociclista, identificado como Samuel da Silva Santos, de 19 anos, também foi socorrido com escoriações e lesão na face. Ele segue em observação no Hospital Municipal de Ourilândia, segundo a PC.

Ainda de acordo com a PC, o condutor da motocicleta será autuado por homicídio doloso.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...