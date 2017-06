Sarney Filho tenta recuar de acordo que viabilizou vetos à Medida Provisória do Jamanxim

Sarney Filho está tentando fugir do acordo que faz. Depois da retaliação e do vexame que a Noruega fez o Brasil passar na visita oficial do Presidente Michel Temer ao país, o ministro resolveu descumprir o acordo que ele mesmo fez com a bancada do Pará que viabilizou o veto à Medida Provisória nº 756.

O Presidente Temer já havia decidido sancionar a Medida Provisória, quando Sarney Filho alegou fragilidade da medida e sugeriu a substituição da MP por um Projeto de Lei que o Governo enviaria ao Congresso em regime de urgência com aval do Ministério do Meio Ambiente. A bancada do Pará aceitou a proposta de Sarney Filho e concordou com o veto. Temer vetou.

Sarney Filho anunciou o acordo em vídeo:

Durante a vigem à Noruega, Sarney Filho já deu demonstrações que não cumpriria o acordo que ele mesmo fez. Mostrei o recuo aqui e aconselhei o pessoal de Novo Progresso a pressionar os parlamentares do Pará a cobrar o acordo de Saneyzinho já na quinta-feira da semana passada.

Ao chegar da Noruega, no sábado, Sarney Filho convocou uma audiência pública para defender o Governo da Noruega em razão da repercussão negativa da humilhação que o Presidente do Brasil passou por lá. Mostrei aqui também que os militares ficaram incomodados com a postura da Noruega em relação ao Brasil.

Na coletiva, Sarney Filho repetiu o que já havia dito na Noruega sobre o acordo: “O que há de concreto é que não há nada. O resto é especulação”

O ministro passou a batata quente para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). “Vamos esperar um parecer técnico. Mas isso não está pronto”, afirmou. Repare no vídeo que Sarney Filho fala que o Projeto já poderia ser votado na essa semana.

O portal de ambientalismo radical OECO publicou hoje sem citar a fonte que o ICMBio já havia comunicado que acataria os termos do acordo político que resultou nos vetos às Medidas Provisórias. Ainda segundo o portal ambientalista, o diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio, Paulo Carneiro, informou que o parecer técnico já estava praticamente pronto e seria enviado ao Ministério do Meio Ambiente até a última sexta-feira (23). “Nós estamos no cumprimento das tratativas do acordo que levaram ao veto da Medida Provisória”, disse Carneio, no final da tarde de quinta (22).

Ou seja, o ICMBio está pronto para cumprir o acordo, mas Sarney Filho se move para recuar.

Volto a fazer as recomendações que fiz na quinta-feira passado ao povo de Novo Pregresso:

Este blogger sugere que a bancada do Pará aperte as orelhas de Sarney Filho. Em especial, este blogger sugere que o Senador Jader Barbalho procure o Sarneyzão, o pai do Ministro Sarneyzinho. Se há alguém no mundo capaz de obrigar Sarneyzinho a cumprir qualquer acordo, essa alguém é Sarneyzão.

Este blogger sugere também que o pessoal de Novo Progresso, Jacareacanga, Itaituba e imediações mobilizem a bancada para derrubar o veto de Temer no Congresso. Ainda que não consigam, a mobilização pela derrubada do veto é útil para forçar o envio do Projeto de Lei ao legislativo. Este blogger já passou instruções de como se derruba um veto presidencial.

