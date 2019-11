Saúde alerta população para ações preventivas contra o Aedes aegypti nesta época do ano em Novo Progresso

(Foto:Reprodução)- O clima quente e úmido, aliado ao período de inverno amazônico, contribui para proliferação do Aedes aegypti, vetor da dengue, zika vírus e das febres chikungunya e amarela. Frente ao risco, a Prefeitura de Novo Progresso reforça por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a importância da população no combate à procriação do mosquito.

Sucatas colocam em risco a saúde da população de Novo Progresso.

Acúmulo de sucata, pneus e resíduos sólidos estão favorecendo a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito da dengue, no pátio das mecânicas(Ferro Velho). Como a maioria dos estabelecimentos não é coberta, por toda a região é possível encontrar peças e resíduos de carros, que acumulam água.

No entanto, devido ao acúmulo de resíduos sólidos e ferro velho, também reúne as condições ideais para a proliferação de mosquitos transmissores da dengue e de outras doenças.

“De acordo com Luiz Carlos Piva [Fininho], responsável da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Novo Progresso, 90% dos focos do Aedes aegypti estão nas residências”. Por esta razão, a mobilização dos progressenses contra o mosquito já vem sendo feita pela SMS, por meio da Secretaria de Saúde [Endemias], com apoio da Prefeitura, através do Prefeito Macarrão,no entanto, segundo ele, muitos cidadãos ainda precisam compreender o papel que realmente devem exercer frente ao problema.

“Esse percentual acontece porque algumas pessoas, mesmo sabendo dos riscos que correm, não assumem o papel de fiscalizador de suas residências e da vizinhança. É principalmente nessa missão, que contamos com o apoio da população, para redobrarmos as atenções em todas as épocas do ano”, frisou. O Coordenador de Combate às Endemias , ressalta que uma tampa de garrafa pet, pneu velho ou qualquer lixo que possa acumular água, e que é descartado irregularmente, além de tirar a beleza da cidade, são ambientes ideais para a fêmea do mosquito ‘alojar os ovos’. Após isso, o calor facilita a eclosão dos mesmos. Entretanto, ele afirma que medidas simples, realizadas em apenas 10 minutos por dia, podem colaborar efetivamente para a eliminação dos focos.

“A prevenção é a maior arma que temos contra o Aedes aegypti. Por isso, a orientação que repassamos é sempre a mesma: manter quintais limpos, armazenar garrafas vazias e demais recipientes que possam acumular água sempre de ‘boca para baixo’ ou mantê-los devidamente protegidos com tampas. Manter caixas d’água devidamente tampadas, vasos e os pratos de plantas com areia. Manter a limpeza de calhas (se possível três vezes ao ano) e piscinas vazias ou cobertas por lonas. Além disso, devemos depositar hipoclorito de sódio (alvejante) em ralos externos e internos. Essas e outras ações devem fazer parte do cotidiano de todos”, disse Fininho.

“Não vamos esperar que alguém morra em nossa cidade para nos conscientizar que só limpando bem nossos quintais estaremos mais longe das doenças”. A limpeza nos livra de muitas doenças então vamos colaborar meu povo,finalizou Fininho.

A SMS também pede que a população fique atenta aos sintomas da dengue, zika vírus e das febres chikungunya e amarela. “A febre amarela pode ser evitada através da vacina -, disponível em todas as Unidades Básica de Saúde. Com apenas uma única dose, a pessoa estará imunizada contra a doença. Todavia, ao apresentar sintomas dessas doenças, procurar imediatamente a unidade de Saúde mais próxima de sua residência para realização de exames, diagnóstico correto, e em caso de confirmação, fazer a notificação”, orientou, “Rosangela F. C. Melo” , Secretária Municipal de Saúde de Novo Progresso.

O munícipe que recorrer ao atendimento médico privado e que tenham confirmadas alguma dessas doenças deverão notificar a Secretaria de Saúde.

