Saúde anuncia locação de 2 mil leitos de UTI

Ministério da Saúde realiza entrevista coletiva sobre o novo coronavírus. (Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Com o avanço do coronavírus no País, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 12, chamamento público para a compra direta de 10 milhões de máscaras cirúrgicas e pregão para a locação de até 2 mil leitos de UTI. Além disso, há outro chamamento para a contratação de serviço de gestão integrada de equipamentos de UTI.

A pasta tem adotado a modalidade de contratação direta para agilizar a compra de material necessário ao tratamento da doença. Na semana passada, o Ministério já havia anunciado a compra direta de 20 milhões de máscaras cirúrgicas e 600 mil aventais hospitalares.

Os avisos dos chamamentos públicos e do pregão foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). De acordo com a publicação, o edital da locação dos leitos de UTI será publicado em diário oficial e em jornal de grande circulação.

