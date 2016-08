Saúde-Caos instalado no Hospital Municipal de Novo Progresso

Secretaria de Saúde abandonou o recinto e deixa os pacientes sem explicação no Hospital.

Além da precariedade das instalações do Hospital agora a direção deixa a desejar e ignora os pacientes que passam horas para serem atendidos, isto quando são atendidos!

Falta de médico plantonista gera tumulto no HMNP.

Após a entrada de uma grávida de 15 anos , que precisou ser atendida na emergência do HMNP , conforme encaminhamento do Posto de Saúde do Bairro Jardim Planalto por uma médica cubana, que não estava escutando os batimentos do feto e que o mesmo não tinha sinais que estava se mexendo, a médica então fez os procedimentos de encaminhamento para o HMNP para que fosse atendia na emergência e com exames mais detalhados.

Ao chegar no HMNP segundo relatos a mesma foi comunicada que o seu ultrassom somente seria realizado por volta das 12:00 horas (quatro horas após o atendimento) e que estava sem atendimento médico no plantão, a gestante começou a sentir muitas dores e não havia outro medico para atende – lá.

A situação estava bastante tumultuada no local, outros pacientes também estavam desde a madrugada para serem atendidos, e lamentavam a falta de atendimento, sem qualquer explicação por parte da direção do hospital.

Vendo tudo aquilo , o acompanhante da gestante, senhor Attilio Rogério Searight, que não é morador do município de Novo Progresso , resolveu procurar a imprensa para denunciar e desabafou.

Da imprensa eles têm medo, sem ela eles não agem, humilham as pessoas.

Segundo Attilio Leila estava entrando em trabalho de parto, mais não havia médico para fazer a cesariana da criança. O detalhe é o seguinte cadê o secretário de saúde do município? Cadê o prefeito daqui que não vem acompanhar está situação? Tem que esperar morrer duas vidas para depois tomar uma atitude, não, não é assim que funciona, a pessoa não tem condição de pagar um parto particular, se tivesse estava lá, tendo atendimento melhor possível, a pessoa não tem condição para fazer um parto particular, a única alternativa foi chamar vocês na rádio e da TV e pedir que vocês olhem isto aqui!!!

Infelizmente seu prefeito, infelizmente seu secretário vocês tem que dar uma atenção maior a essa situação aqui no município, se vocês vierem aqui tem pessoa desde as 07:00 horas da manha com uma diabete de 500(glicemia) e não foi atendida ainda, tem pessoa perdendo a perna e não foi atendida ainda porque não tem médico. Engraçado porque o município diz que tem 13 (treze) médicos. O médico pode viajar, pode pescar mais não no seu plantão. Cadê um dos 13 (treze) médico que tem no município. Quero dizer que não sou daqui, mais isso me deixou indignado. Após a chegada da imprensa as coisas tomaram outro rumo, infelizmente o diretor do Hospital eles falaram que não estava aqui, mais quando chegou a mídia o diretor estava lá na sua sala no ar condicionado tranquilo. Cadê esse diretor que não veio falar conosco, cadê esse diretor que não veio dar apoio a família? Estamos falando de vidas e são vidas que estão sendo perdidas a cada momento, nós temos que ter um serviço com o mínimo de qualidade é isso que esperamos, finalizou Attilio.

Segundo informações o médico plantonista é o Dr. Marcio Sheles de Lima, mais o mesmo não apareceu e não avisou a direção do HMNP o motivo.

Após todo esse tumulto acontecer foram buscar o médico Dr. Ari para que fosse até o Hospital, as informações é que já foram tomados todos os cuidados referentes a esse caso.

Tentamos contato por telefone com o médico Dr. Marcio Sheles, mais o mesmo não foi possível.

Procuramos o diretor do Hospital para escutar sua versão sobre o ocorrido, depois de 00:45 minutos aguardando, nenhum funcionário sob dizer se o mesmo se encontrava no Hospital ou não, também não fizeram questão de procurá-l 0. Foto da sala do diretor:

Dezenas de pessoas estavam no HMNP aguardando desde as 07:00 horas da manha para serem atendidas e já se passavam das 11:00 horas e o médico não tinha dado as caras no atendimento.

Dona Jovelina da Silva Lima de 61 anos estava aguardando para ser internada desde as 07:00 da manhã, fez a triagem e acusou o nível de glicemia 500, mais o médico não tinha aparecido para atende-la, precisou o seu filho cobrar respeito da secretaria de saúde Mércia que tinha acabando de chegar no local para que sua mãe Jovelina fosse chamada.

Outro paciente o Valdemar Garcia dos Santos do distrito de Moraes de Almeida, estava desde as 07:00 da

manhã também aguardando atendimento, Valdemar se acidentou de motocicleta e suas varizes da perna estourou tudo, sua perna está totalmente preta e segundo ele corre o risco de ter que amputar, reclama que ninguém atende no hospital. Valdemar disse que referente ao atendimento médico, uns funcionários dizem que o médico está dormindo porque trabalhou a noite inteira, outros dizem que está atendendo fazendo cesariana, mais até o momento não apareceu.

Valdemar também aproveitou para cobrar atendimento da secretaria de saúde mais a mesma o deixou falando sozinho e se retirou do HMNP.

Dona Odilia Maria, avó de Lucas Paulo Neres de 14 anos, moradores na vicinal Paraná, a 10 (dez) diz foi picado por uma cobra e levado até o HMNP aonde recebeu o atendimento, tomou o soro. Retornou novamente ao hospital recebeu mais uma dose do remédio, mais o seu pé está todo inchado, segundo informação dos enfermeiros precisa de um médico para retirar o liquido do pé do menino e a sua vó está preocupada porque falaram que não tem médico, tem que ficar esperando porque também não tem como entrar em contato com o médico. Se eles não conseguem contato o que eu posso fazer, só resta aguardar, o pé do meu neto pode apodrecer e no posto de saúde não faz o procedimento. As enfermeiras dizem que não podem fazer nada, disse dona Odilia.

Fonte/Fotos: Redação Jornal Folha do Progresso

