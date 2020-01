Saúde inicia vacinação em áreas de difícil acesso na Região Norte

(Foto:Reprodução) – Campanha atuará em áreas rurais, ribeirinhas e indígenas

O Ministério da Saúde iniciou nesta sexta-feira (17) uma campanha de vacinação em áreas de difícil acesso na Região Norte. A Operação Gota será realizada em mais de 220 localidades em áreas rurais, ribeirinhas e indígenas nos estado do Acre, Amazonas e Pará, imunizando mais de 20 mil pessoas.

Criada em 1993 após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas da região do Rio Juruá e realizada em parceria com o Ministério da Defesa, a operação será dividida em cinco etapas para atender as regiões do Médio Solimões e Alto do Rio Negro, no Amazonas; Alto do Rio Juruá e Alto Rio Purus, no Acre, e Oriximiná, no Pará.

“A estratégia contempla todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações e previne a população contra o sarampo, febre amarela, meningite, entre outras doenças. A Operação Gota, segundo o ministério, visa controlar e manter a eliminação ou erradicação de doenças imunopreveníveis em todo o território brasileiro, contribuindo para a qualidade de vida da população.

De acordo com a pasta, de novembro para dezembro de 2019 foram vacinas 716 pessoas que receberam 1.756 doses de vacinas nos estados do Amazonas, Pará e Amapá.

