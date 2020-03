Saúde reconsidera e diz que adolescente em SP é 4º caso confirmado de coronavírus

Ministério da Saúde informou que houve uma reclassificação do caso de adolescente (Foto:Reprodução/Pixabay)

Mais cedo, o Ministério havia divulgado que a contraprova do exame feito na adolescente deu resultado positivo, mas não preenchia a definição de caso

O Ministério da Saúde divulgou nota no final da manhã desta quinta-feira, 5, para informar que houve uma reclassificação do caso da adolescente de São Paulo e agora passa a considerá-lo como a quarta confirmação do novo coronavírus (Covid-19) no País “Em reunião em Brasília, especialistas classificaram o caso da adolescente de São Paulo como confirmado. Quatro elementos levaram à definição do caso como confirmado: pelo resultado do exame, pelo local provável de infecção (Itália), pela possibilidade da medicação após tratamento de uma lesão ter mascarado os sintomas e pela possibilidade de ainda ter sintomas nos próximos dias”, diz a nota.

Mais cedo, o Ministério havia divulgado que a contraprova do exame feito na adolescente deu resultado positivo, mas não preenchia a definição de caso para o Covid-19, porque a paciente não apresentava sintomas.

“Segundo critérios técnicos, embora tenha confirmado a presença do vírus, um portador assintomático não cumpre a definição de caso, o que incluiria febre associado a mais um sintoma respiratório. Portanto, esse não será somado aos casos confirmados do novo coronavírus”, dizia a nota anterior.

A adolescente de 13 anos retornou da Itália no último domingo (1º) e foi atendida no Hospital Beneficência Portuguesa, na terça-feira, 3, onde foi coletada amostra para exame encaminhado ao Laboratório Fleury. Com o resultado positivo, a contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.

Por:Agência Estado

