SBT divulga nota justificando encontro de Silvio e Bolsonaro

“A minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu “patrão””, disse Silvio.

Adiretoria de Recursos Humanos do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) divulgou na tarde de quarta-feira (16) uma nota assinada por Silvio Santos, onde ele justifica o encontro com o presidente Jair Bolsonaro ocorrido na noite de terça (15).

Um vídeo divulgado pelo ministro Fabio Faria, das Comunicações, na quarta-feira (16), mostra o momento em que Silvio agradece a Bolsonaro pela homenagem recebida e elogia o presidente. “Só espero que você não mude nada. Continue assim como você está. Não precisa fazer discurso nem nada. O povo gosta de você como você é.”

Silvio prossegue falando sobre carisma: “É um jeito. Igual a mim. O pessoal fala ‘Silvio Santos tem carisma’. O que é carisma? Não sei. Não aprende na escola. É inexplicável. Como você. O pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que ele é”.

A polêmica se deu muito em razão do dono do SBT, que completou 90 anos no último sábado, ter estado na presença de Bolsonaro, após meses confinado, com o presidente sem um dos itens indispensáveis para a proteção e forma de evitar a contaminação pelo novo coronavírus, a máscara.



