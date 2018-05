Se arrependeu? WhatsApp aumenta tempo limite para apagar mensagens no recipiente

Já faz bastante tempo que o WhatsApp permite aos usuários que apaguem mensagens enviadas das quais se arrependeram. Hoje, você tem até uma hora e oito minutos para se arrepender e acabar com a existência de algum envio para sempre. mas não é bem assim que funciona.

Para deletar uma mensagem com sucesso, o WhatsApp também precisa de acesso ao smartphone que a recebeu. Até recentemente, o serviço dava um período de 24 horas após o seu pedido para tentar apagar a mensagem no chat do recipiente. Esse tempo aumentou um pouco, para 25 horas e oito minutos.

Ou seja, se você enviar uma mensagem para alguém, e depois se arrepender, precisa que esse usuário se conecte à rede do WhatsApp em até pouco mais de um dia para que todos os traços daquele conteúdo sejam completamente extintos da face da Terra. Se a pessoa não tiver internet, não tem como o mensageiro apagar.

Fonte: Tudo Celular

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...