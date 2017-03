Se entregou-Delegado solta Réu confesso e Justiça decreta prisão em Novo Progresso

Réu Confesso – Apesar de ter confessado à polícia que matou o Jovem “Josiel Rodrigues Brasil”, com um golpe de faca na orla do lago no carnaval em Novo Progresso, “Keila Regina Silva Moreira” de 19 anos foi posta em liberdade em Novo Progresso.

“Keila Regina Silva Moreira” (Foto) de 19 anos, compareceu no Batalhão da Policia Militar (7ª CIPM) na segunda-feira (27) [um dia após o crime] confessou ser assassina de “Josiel Rodrigues Brasil da Silva” de 20 anos, morto na orla do lago no domingo (26). Posteriormente a guarnição da Polícia Militar a entregou para policia civil onde prestou depoimento e foi solta. Alegou vingança, já havia sido esfaqueada pelo jovem!

Segundo o Advogado Criminalista consultado pelo Jornal Folha do Progresso , o Delegado plantonista poderia ter pedido a prisão preventiva mesmo que ela se evadiu do distrito da culpa – “está presente o requisito da preventiva [réu confesso] que é a garantia da lei penal, isto por si só já justifica a manutenção da preventiva dela pelo delgado que neste caso preferiu não fazer”,relatou.

Coube a juíza Titular da Comarca de Novo Progresso “Meritíssima Rafaela de Jesus Mendes Morais” que acatou a denuncia do MP e decretou a prisão da réu confesso.

Keila Regina foi posta em liberdade após ser presa e ter confessado o crime.

Duas semanas se passou e a réu confesso teve à prisão preventiva decretada pela justiça e foi encontrada pela Polícia Militar do Estado do Mato grosso na cidade de Matupá, foi presa e aguarda transferência para o município de Novo Progresso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

