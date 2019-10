Se manter tranquilo antes do Enem 2019 é ótima alternativa para mandar bem na hora do exame

Especialista dá dicas para o estudante driblar a ansiedade



O conselho pode parecer estranho na semana mais importante para os candidatos do Enem 2019. Porém, é preciso, sim, reduzir a pressão para cérebro e fazer escolhas que promovam maior descanso. Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos participantes ficam ansiosos. Realizado em dois domingos seguidos, nos dias 3 e 10 de novembro, o Enem faz parte do calendário de estudos de quem deseja cursar uma faculdade porque, ao conseguir uma boa pontuação na prova, é possível realizar o sonho de ingressar em um curso de graduação.

Um ritmo frenético de estudos às vésperas de provas pode atrapalhar mais do que ajudar, pois o cérebro não irá armazenar as informações adquiridas poucas horas antes da avaliação e pode, inclusive, ficar sobrecarregado. Por isso, a psicóloga e docente do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, Ksdy Sousa, defende que, antes da prova, o ócio é mais importante do que a revisão. “Geralmente, recomenda-se que dois dias antes da prova nada seja feito referente a isso, pois pode gerar mais ansiedade e o cérebro não irá registrar muita coisa. Talvez durante a semana possa ser feito, mas dois ou três dias antes da prova, não”.

A profissional alerta também que ter um bom sono é fundamental, pois ajuda o organismo a repor as energias e ter uma boa memória. “Uma boa noite de sono ajuda na tomada de decisão e concentração. Se você dormir bem você irá ter melhores decisões e mais clareza nas escolhas das respostas, melhorando o raciocínio e a atenção”, acrescenta a psicóloga.

Após a realização da prova, a ansiedade é pelo resultado individual, que deverá ser divulgado em janeiro de 2020, conforme cronograma do Ministério da Educação (MEC). Nesse meio tempo, o melhor a fazer é relaxar e esquecer a avaliação. Inclusive, especialistas recomendam que a família oriente o estudante a descansar. Para a psicóloga Ksdy Souza, a família pode ajudar apoiando o estudante, não cobrando resultados e respeitando o tempo dele de descanso e sono. “O apoio familiar no processo do Enem é fundamental”, conclui.

Acesso ao Ensino Superior por meio do Enem 2019

Ao ter acesso ao seu desempenho, o candidato pode usar a nota do Enem para ingressar em universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), conseguir uma bolsa para universidade particular pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou concorrer a uma vaga em uma universidade portuguesa. Há também a opção de estudar no Brasil em uma das instituições parcerias do Educa Mais Brasil, com bolsa de estudo de até 70% de desconto.

