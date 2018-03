Sead abre seleção em 16 municípios

A Secretaria do Estado de Administração do Pará (Sead) vai preencher 81 vagas em funções temporárias de níveis médio e superior, através de Processo Seletivo Simplificado (PSS). Os interessados podem ser candidatar por meio do site www.sipros.pa.gov.br, a partir das 8h de hoje (13) até as 23h59 de amanhã (14).

Estão disponíveis oportunidades nos cargos de Assistente Administrativo (20), Perito Médico (20) e Técnico de Gestão de Segurança do Trabalho (41), distribuídas nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Xinguara.

Com carga horária de 30h semanais, a remuneração dos candidatos selecionados está entre R$ 954,00 e R$ 1.804,28. Os inscritos serão submetidos à Análise Documental e Curricular, e Entrevista. A validade deste concurso é de 2 anos.

(Diário do Pará)

