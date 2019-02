Sead agenda nova prova do Detran para abril

Foto:(Divulgação / Agência Pará)

Exame será para o cargo de agente de educação de trânsito, após fraude e cancelamento

A Secretaria de Administração do Estado (Sead) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (14), a nova data para a realização da prova de conhecimentos do Concurso C-177 do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. De acordo com o novo cronograma, a aplicação das provas objetivas e discursivas será realizada no 28 de abril, somente em Belém, de 8h às 12h, com abertura dos portões às 7h da manhã.

Os locais de prova estarão disponíveis através do site da organizadora Fadesp (www.fadesp.org.br) no período de 02 a 05 de abril.

Os inscritos devem ficar atentos: é preciso levar caneta esferográfica na cor preta com cano transparente, documento de identificação atual com foto e cartão de inscrição. Não será permitido o uso de objetos eletrônicos, como celular, pager, relógios digitais, fone de ouvido. Todos os candidatos passarão por revista para garantir da lisura do certame.

Entenda – No último domingo (10), logo após o término das provas do certamente, quatro mulheres foram presas acusadas por envolvimento em esquemas de fraude durante o concurso público para agente de fiscalização de Trânsito do Detran/PA. Duas foram flagradas com telefones celulares escondidos na roupa durante as provas. A outra presa, fez prova com documento falso em nome de uma candidata regularmente inscrita no certame. A quarta envolvida foi flagrada por fiscais de sala com uma “cola eletrônica”. Os procedimentos após os flagrantes foram realizados na Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

Todas quatro foram autuadas pelos crimes de fraude em certame de interesse público (artigo 311-A, inciso I, parágrafo II) e associação criminosa (artigo 288), do Código Penal. As investigações continuam para identificar e prender outras pessoas envolvidas no crime.

