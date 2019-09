Sead convoca para 4ª fase de concurso do CPC Renato Chaves

(Foto:Reprodução)-A 4ª fase do certame é referente à avaliação psicológica, que ocorrerá no dia 15 de setembro, em dois horários

A edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz a convocação dos candidatos aptos a realizarem a 4ª fase do Concurso C-176, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O edital nº 32/Sead-CPCRC/PA, de 4 de setembro de 2019, foi publicado pela Secretaria de Estado de Administração.

A 4ª fase do certame é referente à avaliação psicológica, que ocorrerá no dia 15 de setembro, em dois horários. “O candidato que não comparecer na data e no horário que foi convocado, conforme os anexos I e II do edital, será eliminado do concurso, não podendo realizar esta avaliação em outro local, data ou horário diferentes dos informados nos anexos”, diz o texto do documento.

A convocação orienta, ainda, que o candidato chegue com antecedência de 60 minutos do horário de início da avaliação, tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde. As subfases referem-se à aplicação de testes psicológicos de forma coletiva e entrevista psicológica individual.

A listagem com a convocação dos candidatos, seguido do município de realização da avaliação, assim como a relação dos documentos que devem ser levados no dia do exame, podem ser consultados aqui.

