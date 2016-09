Sead divulga lista dos aprovados na primeira etapa do concurso da PM

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Pará divulgaram nesta terça-feira (13) a lista definitiva dos candidatos aprovados e classificados na primeira etapa do concurso público da PM. O resultado está disponível no site da undação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Na prova de conhecimentos foram aprovados 5.158 candidatos, sendo 261 para o curso de Adaptação de Oficiais; 351 para Formação de Oficiais e 4.546 para Formação de Praças. Os concorrentes eliminados no certame também poderão consultar a pontuação, de forma individual.

Foi publicado também o edital de convocação dos candidatos aprovados e classificados na primeira etapa, para a realização da fase de investigação de antecedentes pessoais.

As provas de conhecimentos do concurso da PM foram realizadas no último dia 31 de julho, nos municípios de Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Mais de 100 mil inscritos concorreram a uma das 2.194 vagas oferecidas.

Avaliações

Os candidatos classificados na prova de conhecimentos também foram convocados para a avaliação de saúde, feita após a entrega dos exames antropométrico, médico e odontológico. O período de realização é entre 13 e 27 de outubro. Os exames deverão ter sido feitos com, no máximo, três meses de antecedência à data da inspeção.

O candidato que não entregar qualquer um dos exames, ou seus laudos, será eliminado. Além do nome do candidato, os exames deverão ter a assinatura e o registro do órgão de classe do profissional responsável.

O certame continuará com as etapas do teste de avaliação física e avaliação psicológica. Os candidatos aos cargos de oficiais na área de saúde e do quadro complementar farão, ainda, prova de títulos.

