Seleção oferta vagas para os cargos de Perito Médico e Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho.

SEAD – PA promove Concurso Público para nível superior

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD, do estado do Pará, anuncia realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos de nível superior, sendo eles: Perito Médico (5) e Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho (1).

É necessário que o candidato possua Graduação de ensino superior na respectiva área em que pretende atuar, bem como especialização, como é estabelecido no edital.

Ao ser contratado, o profissional vai exercer funções em regime de 30 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor entre R$ 2.809,37 a R$ 3.345,14.

Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 8h do dia 15 de julho de 2019, até às 23h59 do dia 09 de setembro de 2019, exclusivamente por meio de internet, no seguinte endereço eletrônico: www.iades.com.br. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 45,00, deve ser efetuado até a data de 12 de setembro de 2019.

Como forma de seleção, serão aplicadas Prova Objetiva, Prova Discursiva na data provável de 27 de outubro de 2019, no turno da tarde, e Avaliação de Títulos.

Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetivas e discursivas serão divulgados no endereço eletrônico de inscrição, na data presumível de 11 de outubro de 2019.

Serão convocados, através de edital de convocação contendo horário, local e prazo, para entrega da documentação relativa à prova de títulos os candidatos aprovados na etapa de prova discursiva.

A validade do certame será de um ano, a contar da data de publicação da homologação do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período.

