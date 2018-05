Sean William Scott, de ‘American Pie’ irá substituir protagonista demitido em ‘Máquina Mortífera’

Ator irá interpretar novo personagem a partir de terceira temporada da série. Clayne Crawford, que fazia papel de Martin Riggs, foi demitido por mau comportamento.

O ator Sean William Scott, famoso pelo papel de Stifler nos filmes da franquia “American Pie” será um dos protagonistas de “Máquina Mortífera” a partir da terceira temporada da série. A continuidade do programa também foi confirmada neste domingo (13).

Scott irá interpretar um novo personagem, ainda não revelado, mas, segundo o site “Deadline”, ele poderá ser um irmão de Martin Riggs.

O último episódio da segunda temporada da série, que no Brasil é exibida pela Globo, deixa no ar uma situação que pode justificar a saída de Martin. A solução deve ser apresentada apenas no início da terceira, que ainda não teve a data de estreia anunciada.

Por: G1

