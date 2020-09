Seap abre processo seletivo simplificado com 31 vagas para agente penitenciário em Santarém

Seap vai selecionar novos agentes penitenciários temporários — Foto: OAB Subseção Santarém/Divulgação

Também há vagas para Oriximiná e Almeirim, na região oeste do Pará.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) está com inscrições abertas ao processo seletivo simplificado (PSS) para selecionar candidatos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva à função de Agente Penitenciário. Para Santarém estão sendo ofertadas 31 vagas, sendo 16 para o Centro de recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, 7 para central de triagem masculina e 6 para a central de reeducação feminina.

No oeste do Pará, também estão ofertadas 8 vagas para a Carceragem de Almeirim, 6 vagas para a Carceragem de Oriximiná e 7 para o Centro de recuperação Regional de Itaituba.

Os candidatos devem ter, no mínimo, nível escolar médio. A contratação será em caráter temporário, na forma da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011, Decreto nº 1.230, de 26 de fevereiro 2015, Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, Decreto n°1.741, de 19 de abril de 2017, Decreto estadual nº 261 de 12 de agosto de 2019, no que couber, e de acordo com as disposições do Edital.

Na inscrição os candidatos deverão indicar o município ou microrregião em que se dispõem a trabalhar como agente penitenciário indicando, desde já, aceitar sua eventual lotação em uma das unidades do respectivo território. A inscrição só poderá ser feita em uma das seguintes opções: Santarém, Almeirim, Oriximiná, Xingu, Tapajós, Tocantins, Carajás, Araguaia, Rio Capim, Marajó, Lago de Tucuruí e Guajará.

De acordo com o edital, será considerado no Processo Seletivo Simplificado, o candidato cuja inscrição for deferida na 1ª fase (Inscrição); aprovado na 2ª fase (Análise Curricular); recomendado na 3ª fase (Pesquisa Social); aprovado no TAF durante a 4ª fase; avaliado positivo psicologicamente, na 5ª fase; e aprovado dentro do número de vagas no Curso Profissional Preparatório, 6ª fase.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...