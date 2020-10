Seap libera visitas familiares em 49 unidades prisionais do Estado

A partir de agora, o percentual de abertura aumentará 10% a cada mês, até que 100% da população privada de liberdade voltem a ter contato direto com os familiares – (Foto:Reprodução)

Como resultado das medidas de prevenção à Covid-19 adotadas pela Secretaria de Estado de Administraçao Penitenciária (Seap), mais 11 casas penais estão liberadas para visitas familiares a partir desta segunda (26) até a sexta-feira (30).

Agora, são 49 unidades inclusas no cronograma de visitas elaborado pela Seap, faltando apenas a Central de Triagem da Marambaia (CTM), em Belém, onde o acesso de parentes aos presos permanece suspenso por se tratar de uma porta de entrada do sistema penal A medida é necessária para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Em agosto, quando as primeiras unidades prisionais foram abertas para visitação, apenas 16 conseguiram liberação. Já em setembro, esse número passou para 38 unidades, e este mês, chegou a 49. Para evitar aglomerações e tornar possível a análise gradual de mudanças da situação epidemiológica no sistema penitenciário, as casas penais estão abrindo com 50% do número de custodiados beneficiados com a visita e cadastramento de familiares. A partir de agora, o percentual de abertura aumentará 10% a cada mês, até que 100% da população privada de liberdade voltem a ter contato direto com os familiares.

Plano de Contingência

O Pará foi um dos primeiros estados brasileiros a liberar o contato familiar presencial em unidades prisionais. O Plano de Contingência elaborado e executado pela Seap contribuiu para que nenhum óbito ocorresse entre os custodiados do Estado. O número de contaminados pelo novo coronavírus também foi pequeno em comparação ao total de internos. Por isso, as visitas começaram a ser liberadas gradativamente.

